Adıyaman'da Kur'an kursu öğrencileri harçlıklarını orman yangını mağdurlarına bağışladı - Son Dakika

Adıyaman'da eğitim gören Kur'an kursu öğrencileri, harçlıklarını orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara bağışladı.

Şehit Ayhan Yanık Kur'an Kursu'nun 4-6 yaş grubu yaz dönemi öğrencileri, biriktirdikleri paralarını Türkiye'nin güneyinde çıkan orman yangınlarında etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere Diyanet Vakfına gönderdi.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı'yı ziyaret eden kurs öğretmenleri, toplanan 650 lirayı aldıkları makbuz karşılığında teslim etti.

Müftü Taşcı bu duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilere ve hocalarına teşekkür etti.