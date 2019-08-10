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Adıyaman'da Kurban Bayramı coşkusu

1 saat önce

Valilik tarafından düzenlenen bayramlaşma töreni Mimar Sinan Kültür Parkında gerçekleştirildi.

Adıyaman'da Kurban Bayramı coşkusu, System.String[]
Valilik tarafından düzenlenen bayramlaşma töreni Mimar Sinan Kültür Parkında gerçekleştirildi.

Gerçekleşen bayramlaşma programına toplumun çeşitli kesimlerinden katılım oldu. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri Halil İbrahim Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkan Vekili Dr. Şerif Ayaz, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mimar Sinan Kültür Parkındaki bayramlaşma töreninde günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Vali Aykut Pekmez, "Bugün huzur ve güven içerisinde bir bayramı daha idrak ediyoruz. Milletimizi millet yapan önemli değerlerimizin başında bayramlar gelmektedir. Maalesef gelişen teknoloji, değişen yaşam tarzı ve şehirleşme yavaş yavaş bizleri geleneklerimizden göreneklerimizden koparıyor. Bayramlar, mutlulukların paylaşıldığı, sevgi, saygı, hoşgörü, kardeşlik, dostluk gibi duyguların doruğa ulaştığı, dargınlıkların unutulduğu, insanların muhabbetle kaynaştığı müstesna günlerdir. Bu duygularla mübarek Kurban Bayramının bütün İslam alemine ve tüm insanlığa barış ve esenlik getirmesini diliyorum" dedi.

Mimar Sinan Kültür Parkındaki Bayramlaşma programı sonrası kamu kurumları ziyaret edildi.

Vali Aykut Pekmez ve beraberindeki heyet, bayramlaşma programı kapsamında ilk olarak İl Jandarma Komutanlığına geçerek, Jandarma personeli ve vatani görevini yapan askerlerle bayramlaştı. Ardından Polis Evine geçerek, emniyet personeli ile bayramlaştı.

Protokol üyeleri bayramlaşma programının son bölümünde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Safvan Çocuk Evleri Sitesine geçti. Buradaki ziyarete Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez ve İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'un eşi Ünzile Atasoy'da katıldı. Koruma altındaki çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, çocukları kucaklayarak sohbet edip bayramını kutladı. - ADIYAMAN
Mimar Sinan, Jandarma, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:58 Kaynak: İHA
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