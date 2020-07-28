Adıyaman'da Kurban Bayramı için koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir dizi tedbir aldı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yazılı açıklamasında, koronavirüsün etkisini yeniden

arttırdığı bu dönemde daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Bu kapsamda tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Kılınç, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı

öncesinde vatandaşlarımızın sorun yaşamaması, kurban ibadetlerini kolayca yapabilmelerini sağlamak amacıyla ekiplerimiz, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile belirlenen kurban satış ve

kesim alanlarının insan, hayvan ve çevre sağlığı yönünden uygun hale getirilmesi için gerekli

çalışmaları yaptı. Koronavirüs vakalarının arttığı bu dönemde tedbirleri en ince ayrıntısına

kadar alıyoruz. Alacağımız ilave önlemlerle ve vatandaşlarımızın göstereceği hassasiyetle bu

bayramı da bayram tadında yaşamayı umut ediyorum."

Kılınç, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bayram arifesinde

Gölebatmaz ve Sağlık Ocağı Caddelerine tezgah kurulmasının yasaklandığını da belirterek, "Virüs tehdidini minimuma indirmek için aldığımız bu karara ek olarak

vatandaşlarımızdan da bayram öncesinde ve sürecinde sosyal mesafe kurallarına uymalarını,

maske takmalarını ve kişisel hijyene önem vermelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.