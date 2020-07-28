Adıyaman'da Kurban Bayramı için koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir dizi tedbir aldı.
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yazılı açıklamasında, koronavirüsün etkisini yeniden
arttırdığı bu dönemde daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Bu kapsamda tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Kılınç, şunları kaydetti:
"Kurban Bayramı
öncesinde vatandaşlarımızın sorun yaşamaması, kurban ibadetlerini kolayca yapabilmelerini sağlamak amacıyla ekiplerimiz, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile belirlenen kurban satış ve
kesim alanlarının insan, hayvan ve çevre sağlığı yönünden uygun hale getirilmesi için gerekli
çalışmaları yaptı. Koronavirüs vakalarının arttığı bu dönemde tedbirleri en ince ayrıntısına
kadar alıyoruz. Alacağımız ilave önlemlerle ve vatandaşlarımızın göstereceği hassasiyetle bu
bayramı da bayram tadında yaşamayı umut ediyorum."
Kılınç, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bayram arifesinde
Gölebatmaz ve Sağlık Ocağı Caddelerine tezgah kurulmasının yasaklandığını da belirterek, "Virüs tehdidini minimuma indirmek için aldığımız bu karara ek olarak
vatandaşlarımızdan da bayram öncesinde ve sürecinde sosyal mesafe kurallarına uymalarını,
maske takmalarını ve kişisel hijyene önem vermelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.