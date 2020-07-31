Namaza gelen vatandaşlardan genel ve detay görüntü İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın vaaz vermesi Adıyaman'da merkez Ulu Camisi'ne gelen vatandaşlar, maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak, bayram namazını eda etti.
Namaza gelen vatandaşlardan genel ve detay görüntü
İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın vaaz vermesi Adıyaman'da merkez Ulu Camisi'ne gelen vatandaşlar, maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak, bayram namazını eda etti.
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31.07.2020 13:53:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da Kurban Bayramı namazı - Son Dakika