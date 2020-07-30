Adıyaman'da kurban pazarlarında sahte para uyarısı - Son Dakika

Adıyaman'da kurban pazarlarında sahte para uyarısı

Adıyaman'da polis ekipleri, hayvan pazarlarında, sahte para ve dolandırıcılığa karşı uyarıda bulundu.

Adıyaman'da polis ekipleri, hayvan pazarlarında, sahte para ve dolandırıcılığa karşı uyarıda bulundu. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla, kurban satış yerlerinde vatandaşları sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirmek için hazırlanan broşürleri dağıttı. Polis ekipleri, sahte ile gerçek para arasındaki farkları anlatarak, vatandaşları ve satıcıları uyardı. Kurbanlık hayvan pazarlığı yapan alıcı ve satıcılar emniyet görevlilerine teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 10:53

Kaynak: AA

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