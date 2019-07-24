Adıyaman'da kurbanlık satışları başladı
1 saat önce
Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Adıyaman'da kurbanlık hayvan satışları başladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:25 Kaynak: İHA
Yaklaşan Kurban Bayramı
nedeniyle Adıyaman
'da kurbanlık hayvan satışları başladı.
Adıyaman Belediyesi Hayvan Pazarında alıcılarını bekleyen kurbanlıkların fiyatlarının geçen yıla göre arttığını söyleyen satıcılar bu yıl kurban fiyatlarının yem ile arpa fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklandığını söyledi. Geçen yıl 750- 800 TL olan küçükbaş kurbanlıklar bu yıl 900 ile 2 bin TL arasında satılıyor. Büyük baş kurbanlıklar ise 10 bin TL ile 20 bin TL arasında değişiyor. - ADIYAMAN
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