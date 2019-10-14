Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da kurşunlanma
Son Dakika Güncel Adıyaman'da kurşunlanma

Adıyaman'da kurşunlanma

52 dakika önce

Adıyaman'da bir evin kapısı ve evin bahçesinde bulunan otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.

Adıyaman'da kurşunlanma, System.String[]

Adıyaman'da bir evin kapısı ve evin bahçesinde bulunan otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.

Alınan bilgiye göre, Malazgirt Mahallesi'nde Abuzer Yılmaz'a ait bir evin kapısı ve bahçede bulunan otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Ekipler, olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan mermilerin evin kapısı ve bahçede bulunan otomobilin camına isabet ettiği görüldü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:43 Kaynak: AA
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