Adıyaman'da kuş figürlü mozaik bulundu
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Adıyaman'ın Besni ilçesi Güneykaş köyü kırsalında üzerinde kuş figürü bulunan mozaik bulundu.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:22 Kaynak: İHA
'ın Besni
ilçesi Güneykaş köyü kırsalında üzerinde kuş figürü bulunan mozaik bulundu.
Adıyaman'da bir çiftçi tarlada çalışırken mozaik fark etti. Toprak yığını temizlendikçe mozaiğin bir kısmı ortaya çıkınca vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma
ekipleri Müze Müdürlüğü görevlileriyle birlikte belirtilen bölgede incelemede bulundu. Kazı yapılan yaklaşık 1 metrekarelik alanda renkli taşlar ile yapılmış kuş figürü bulundu. Figürün, M.S., 5. yüzyıla ait olduğu sanılıyor.
Geniş bir alanı kapladığı tahmin edilen mozaiğin tescillenmesi ve korunmasıyla ilgili Şanlıurfa
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile yazışmaların yapılacağı öğrenildi. - ADIYAMAN
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