Adıyaman'da kuşaklama kanalı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Adıyaman'da su taşkınlarını önlemek amacıyla yapımına başlanılan kuşaklama kanalı çalışmaları devam ediyor.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Organize Sanayi Bölgesinden başlayan Kuzey Kuşaklama Kanalı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Milletvekili Ahmet Aydın, kuşaklama kanalının bu yıl tamamlanmasının hedeflendiğini anlatarak, "4 kilometre uzunluğunda 5 metre genişlik ve 2 metre derinliğinde yapılan bu kuşaklama kanalında kentimiz artık sel sularından kurtulmuş olacak. Bizim işimiz hizmet gücümüzde millet, bizler bu güçle destekle Adıyaman ve ilçelerine, köylerine beldelerine mahallelerine her tarafına hizmetleri yaygınlaştırma çabası içerisindeyiz. Ben emeği geçen Devlet Su İşleri Müdürlüğüne, Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Adıyaman Belediyemize herkese teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Süleyman Kılıç ise, Adıyaman'ın en büyük sorunlarının birisinin sel suları olduğunu belirtti.

Kuşaklama kanalının Adıyaman için önemli bir proje olduğunu aktaran Kılıç, "30 yıllık bir proje, başladık hayırlısı ile çalışmalarda devam ediyor. Yüklenici firma tarafından bu yıl yapımı tamamlanarak hizmete sunulacaktır. Yer altında ve üstünde çok ciddi çalışmalarımız var elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." şeklinde konuştu.