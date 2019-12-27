Adıyaman'da kütüphane açılışı - Son Dakika
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Adıyaman'da kütüphane açılışı

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İmam Hatipliler Derneğinin finanse ederek kurduğu "Z" kütüphanenin açılışı yapıldı.

Adıyaman'da kütüphane açılışı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İmam Hatipliler Derneğinin finanse ederek kurduğu "Z" kütüphanenin açılışı yapıldı.

Yeni Mahallede bulunan Kahta Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, ÖNDER genel merkezi tarafından finansman edilen "Z" kütüphanenin açılışını Genel Merkez Sekreteri Abdullah Ceylan yaptı.

Ceylan, açılışın ardından İmam Hatip Liselerin geçmişte yaşadıkları zorluklar ve şu an bulundukları konum hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da İmam Hatip Liseli olduğunu belirten Ceylan, "İmam hatipli olmak bir duruş ve kimliğe sahip olmaktır. İnanıyoruz sizlerin çabasıyla imam hatipler daha çok güzel makamlarda bu ülkeye hizmetlerini sürdüreceklerdir." dedi.

Abdullah Ceylan, Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:46 Kaynak: AA
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