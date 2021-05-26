Adıyaman'da metan gazı faciası: 3 ölü - Son Dakika

Adıyaman'da su kuyusunu temizlemeye giren baba ve 2 oğlu metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Çalışma yapan itfaiye eri de gazdan etkilendi.

Olay, Adıyaman merkeze bağlı Kuştepe köyünde meydana geldi. Evlerinin önünde bulunan yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusuna giren baba Nusret Özer (73) ve oğulları Metin Özer (43) ile Emrah Özer (20) metan gazından zehirlenince kuyuda bayıldı. Aile fertleri kuyuya giren yakınlarını baygın halde görünce durumu itfaiye, AFAD, 112 acil sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya inerek vatandaşları kurtarmak istedi. Baba Nusret Özer ve oğlu Emrah Özer kuyudan çıkartılarak ambulanslara alındı. Sağlık durumları ciddi olan vatandaşlar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen baba ile oğulları kurtarılamadı.

Kuyuda kalan 3. kişiyi kurtarmak isteyen itfaiye erlerinden Mehmet Yetkin Tuluk da metan gazından zehirlendi. Yaralı itfaiye eri ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kuyudaki metan gazı yoğunluğunu azaltmak için kuyuya oksijen tüpü bırakıldı. Daha sonra ekipler kuyuya girerek Metin Özer'i de kuyudan çıkartıp ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Metin Özer de hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(Cihan Kizir/İHA)