ADIYAMAN'DA KUYUMCUDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
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ADIYAMAN'DA KUYUMCUDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

26.07.2022 15:30
ADIYAMAN'DA KUYUMCUDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

ADIYAMAN'da bir kuyumcuya giren 2 şüphelinin, 15 bin TL değerindeki altın künye ile kayıplara karıştı.

ADIYAMAN'da bir kuyumcuya giren 2 şüphelinin, 15 bin TL değerindeki altın künye ile kayıplara karıştı.

Olay, Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Ferhat Gürsoy'a ait kuyumcu dükkanına gelen kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kadın, burada altın alma bahanesiyle çalışanları oyaladı. Altın bilekllikeri kollarına takıp çıkararak fiyatını soran şüpheliler, bir süre sonra bir künyeyi cebine koydu. Bir süre sonra 2 kişinin kuyumcudan ayrılmasının ardından 15 bin lira değerindeki bilekliklerden birisinin yerinde olmadığı fark edildi. Güvenlik kamerasını inceleyince hırsızlığı fark eden kuyumcu Ferhat Gürsoy, durumu polise bildirdi. İhbarla gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin biran önce yakalanmasını isteyen kuyumcu Ferhat Gürsoy, Dükkanımızın içi dar olmasından dolayı yoğunluk sebebi ile 2 kadın geldi. Aceleleri olduklarını ve altın künyelere bakmak istedikleri söylediler. Bu sırada personellerimiz künyeleri gösterdi. Altınlara bakarken kadınlardan birisi bilekliklerden birisini avucuna gizlemiş ve sonra cebine koymuş. Ayrılmalarının ardından bilekliklerden birisinin eksik olduğunu gördük. Güvenlik kameralarını incelediğimizde çalındığını fark edince polis ekiplerine haber verdik? dedi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADIYAMAN'DA KUYUMCUDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

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