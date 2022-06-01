Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kuyuya düşen keçiyi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çıkardı.
Bağbaşı köyünde besicilik yapan Yasin Memiş'e ait keçi, tarlada otladığı sırada su kuyusuna düştü.
Memiş'in haber vermesi üzerine olay yerine Kahta Belediyesi itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye personelinin desteğiyle halatla kuyuya inen AFAD görevlisinin, yarım saatlik çalışmasının ardından hayvan kuyudan çıkarıldı.
Kurtarılan keçi sahibine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da kuyuya düşen keçiyi AFAD kurtardı - Son Dakika