Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Larva Mücadelesi Başladı

Adıyaman'da Larva Mücadelesi Başladı

1 saat önce

Adıyaman Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü İlaçlama Birimi tarafından larva ile mücadele başlatıldı.

Adıyaman'da Larva Mücadelesi Başladı, System.String[]
Adıyaman Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü İlaçlama Birimi tarafından larva ile mücadele başlatıldı.

Bahar aylarıyla birlikti sivrisinek ve haşereyle mücadele çalışmaları başladı. Sulak alanlarda yumurtlama dönemine giren sivrisinek ve haşereler ile mücadele Adıyaman'ın kent merkezinde 3 ekip ile sürüyor.

Ekipler larvanın bulunduğu inşaatların bodrum ve kapalı alanlarda, dere yatakları, su kuyuları, süs havuzları, eski arıtma tesisinin havuzlarında larva imha ilacı atarak yumurtaların gelişerek, sivrisinek haleni gelmesini engelliyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:39 Kaynak: İHA

Adıyaman, Güncel
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