Adıyaman'da lastiği patlayan otomobil devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da lastiği patlayan otomobil devrildi: 3 yaralı

07.06.2022 16:13
Adıyaman'da lastiği patlayan otomobil devrildi: 3 yaralı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, lastiğin patlamasıyla kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra devrildi.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, lastiğin patlamasıyla kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada 3 kişi, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Besni- Gaziantep yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi.

Köseceli beldesi yakınlarında Besni yönünde giden H.K. yönetimindeki 07 AYN 108 plakalı otomobilin lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpan otomobil devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, otomobilden yaralı çıkan sürücü H.K. ve A.H. ile ismi öğrenilmeyen kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da lastiği patlayan otomobil devrildi: 3 yaralı
Adıyaman'da lastiği patlayan otomobil devrildi: 3 yaralı
Adıyaman'da lastiği patlayan otomobil devrildi: 3 yaralı
Adıyaman'da lastiği patlayan otomobil devrildi: 3 yaralı
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Kaynak: DHA

Gaziantep, Besni, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da lastiği patlayan otomobil devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da lastiği patlayan otomobil devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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