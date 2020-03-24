Adıyaman'da lokantada kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da lokantada kavga: 2 yaralı
6 saat önce
Adıyaman'da bir lokantada çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da bir lokantada çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde bir lokantada işletme sahibi ile paket servis almaya gelen müşteriler arasında tartışma çıktı.
Olayın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:36 Kaynak: AA
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