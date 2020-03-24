Adıyaman'da lokantada kavga: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da lokantada kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da lokantada kavga: 2 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'da bir lokantada çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da lokantada kavga: 2 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da bir lokantada çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde bir lokantada işletme sahibi ile paket servis almaya gelen müşteriler arasında tartışma çıktı.

Olayın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yavuz Selim Mahallesi, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:36 Kaynak: AA

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