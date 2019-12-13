Adıyaman'da lokomotifin çarptığı anne ile kızı yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da lokomotifin çarptığı anne ile kızı yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'da lokomotifin çarptığı anne ile kızı yaralandı

6 saat önce

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, lokomotifin çarptığı anne ve kızı yaralandı.

Adıyaman'da lokomotifin çarptığı anne ile kızı yaralandı, System.String[]

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, lokomotifin çarptığı anne ve kızı yaralandı.

Kaza, öğle saatlerine Gölbaşı Tren İstasyonu yakınlarında meydana geldi. İstasyon yakınlarında demir yolundan karşıya geçmeye çalışan Hilal Bulu (32) ve kızı Defne'ye (5), manevra yapan lokomotif çarptı. Yaralanan anne ve kızı ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılar acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Gölbaşı, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:53 Kaynak: DHA
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