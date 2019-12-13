Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da lokomotifin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı (2) - Son Dakika
Adıyaman'da lokomotifin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı (2)
6 saat önce
ANNE ÖLDÜLokomotifin çarpmasıyla yaralanan ve Gölbaşı'nda yapılan ilk müdahale sonrası Adıyaman'a sevk edilen Hilal Bulu, tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:12 Kaynak: DHA
ANNE ÖLDÜ
Lokomotifin çarpmasıyla yaralanan ve Gölbaşı'nda yapılan ilk müdahale sonrası Adıyaman'a sevk edilen Hilal Bulu, tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren annenin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, kızı Defne'nin tedavisi ise devam ediyor.
Son Dakika Aşık olduğu temizlik görevlisi kadını başkasıyla evleneceği için öldürmüş Güleda Cankel'in katiline istenen ceza belli oldu Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç: Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır Ceren Özdemir'in katil zanlısının ilk duruşmasının tarihi ve saati belli oldu