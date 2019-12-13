Adıyaman'da lokomotifin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı (2) - Son Dakika

ANNE ÖLDÜ

Lokomotifin çarpmasıyla yaralanan ve Gölbaşı'nda yapılan ilk müdahale sonrası Adıyaman'a sevk edilen Hilal Bulu, tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren annenin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, kızı Defne'nin tedavisi ise devam ediyor.