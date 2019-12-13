Adıyaman'da lokomotifin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da lokomotifin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı (2) - Son Dakika

Adıyaman'da lokomotifin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı (2)

6 saat önce

ANNE ÖLDÜLokomotifin çarpmasıyla yaralanan ve Gölbaşı'nda yapılan ilk müdahale sonrası Adıyaman'a sevk edilen Hilal Bulu, tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Adıyaman'da lokomotifin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı (2), System.String[]

ANNE ÖLDÜ

Lokomotifin çarpmasıyla yaralanan ve Gölbaşı'nda yapılan ilk müdahale sonrası Adıyaman'a sevk edilen Hilal Bulu, tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren annenin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, kızı Defne'nin tedavisi ise devam ediyor.


Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adıyaman, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aşık olduğu temizlik görevlisi kadını başkasıyla evleneceği için öldürmüş
Güleda Cankel'in katiline istenen ceza belli oldu Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç: Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır Ceren Özdemir'in katil zanlısının ilk duruşmasının tarihi ve saati belli oldu

Son Dakika Haberleri
23:34 DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika
23:34 Meksika Devlet Başkanı Obrador: "Morales ile dün gece Arjantin'e gitmeden telefonda konuştum" - Son Dakika
23:33 4 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi - Son Dakika
23:30 İstanbul Valiliği'nden Yeni Yıl Yortusu programı - Son Dakika
23:30 Libya'da Hafter'e bağlı uçaklar Misrata Hava Kuvvetleri Koleji'ne saldırdı - Son Dakika
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Son Dakika
23:04 Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "hanımağa" lakaplı şahıs tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 23:40:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da lokomotifin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]