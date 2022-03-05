ADIYAMAN'DA MAÇ SONRASINDA GERGİNLİK - Son Dakika
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ADIYAMAN'DA MAÇ SONRASINDA GERGİNLİK

05.03.2022 17:37

Ergene Velimeşespor karşılaşmasının ardından ev sahibi ekibin oyuncuları ve taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Ergene Velimeşespor karşılaşmasının ardından ev sahibi ekibin oyuncuları ve taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 28'inci haftasında Adıyaman FK sahasında Ergene Velimeşespor ile karşı karşıya geldi. Adıyaman Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. Mücadelenin ardından oyuncular soyunma odasına giderken, ev sahibi ekipten bir futbolcu ile taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma polis ekiplerinin müdahalesiyle sona ererken, gerginlik çıkartan taraftarlar tribünden uzaklaştırıldı.

ADIYAMAN'DA MAÇ SONRASINDA GERGİNLİK
ADIYAMAN'DA MAÇ SONRASINDA GERGİNLİK
ADIYAMAN'DA MAÇ SONRASINDA GERGİNLİK
ADIYAMAN'DA MAÇ SONRASINDA GERGİNLİK
ADIYAMAN'DA MAÇ SONRASINDA GERGİNLİK

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TFF 3. Lig: Ceyhanspor: 0 Karşıyaka: 7 TFF 3. Lig: Ceyhanspor: 0 Karşıyaka: 7 Maç sonrası gerginlik yaşandı Maç sonrası gerginlik yaşandı

Futbol Federasyonu, Adıyaman, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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