Adıyaman'da maddi imkansızlıklar yaşayan öğrencilere tablet desteği - Son Dakika

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet dağıttı.

Kulübün dönem başkanı İsmet Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim yöntemine bazı çocukların ulaşımda sıkıntılar yaşadığını tespit ettiklerini anlattı.

Bu eksikliğe gidermek amacıyla Sılıcon Valley Star Rotary Club ile ortaklaşa kampanya başlattıklarını ifade eden Atay, şunları kaydetti:

"Zeynep Turgut İlköğretim Okulunda okuyan derslerinde çok başarılı ancak ekonomik durumu iyi olmayan çocuklarımızın eğitimlerine destek olmak için dünyanın dört bir yanından bizlere tablet desteği veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu dayanışmacı anlayış, bu tutum ilimizdeki çocukların geleceklerine ışık oldu. Şimdi aldıkları tabletler ile derslerinden geri kalmaya ve eğitimlerine uzaktan devam edebilecekler."

Okul Müdürü Mehmet Ateş ise kampanyanın çocukların geleceğine ışık tutacağını ifade ederek, çok fazla öğrencinin tablet ihtiyacı olduğunu ve sosyal sorumluluk bilinciyle bütün sivil toplum kuruluşlarından ve hayırsever iş adamlarından tablet desteği beklediklerini söyledi.

Sılıcon Valley Star Rotary Club Başkanı Dilek Akman da öğrencilerin sahip oldukları tabletlerine sarılarak yaşadıkları heyecanı gördüklerini dile getirdi.