Adıyaman'da Madende Göçük: 1 Ölü
5 saat önce
Adıyaman'da demir ve bakır madeninde meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti.
Adıyaman
'da demir ve bakır madeninde meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, Adıyaman- Çelikhan
karayolunun 30. kilometresinde bulunan Bağlıca köyü mevkiindeki demir ve bakır madeninde meydana geldi. Güral Karadoğan (21) madende olduğu esnada göçük meydana geldi. Diğer maden işçileri tarafından göçük altından çıkartılan Karadoğan, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:33 Kaynak: İHA
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