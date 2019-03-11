Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Mahallede Trafo Yandı

Adıyaman'da Mahallede Trafo Yandı

17 dakika önce

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'da patlayan trafoda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Adıyaman'da Mahallede Trafo Yandı, System.String[]
Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'da patlayan trafoda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Aşırı yüklenme sonucu patladığı belirlenen trafo 3 saatlik çalışmayla onarılarak mahalleye elektrik verildi.

Olay, geç saatlerde İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleye elektrik veren trafoda patlama meydana gelerek yanmaya başladı. Aşırı yüklenmeden dolayı patladığı belirlenen trafoyu yangını görenlerin haber verdiği itfaiye ekipleri söndürdü. Alevlerin söndürülmesinin ardından elektrik dağıtım şirketi çalışanları yaklaşık 3 saat süren çalışma ile mahalleye yeniden elektrik verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:13 Kaynak: DHA

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