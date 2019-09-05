Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da market yangını
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman'da market yangını

29 dakika önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki markette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Adıyaman'da market yangını, System.String[]

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki markette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye görevlilerince söndürülürken, market, kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Menderes Mahallesi'ndeki markette, sabah saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Marketten alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü. Market, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da LPG tankerinde yangın
Fatih Portakal, Yenikapı'da araçların sergilenmesini yeterli bulmadı Caddede koca bir alanı halıyla kapladı! Olay kadar nedeni de ilginç Son dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson devlet bakanlığı görevinden istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 14:34:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da market yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]