Adıyaman'da marketlerde fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika

Yetkililer, denetimlerin bundan sonraki süreçte de artarak devam edeceğini belirtti.

Bu kapsamda, Zabıta Müdürlüğü ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki marketleri denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, son günlerde artan fiyatların önüne geçmek amacıyla sürdürülen denetimler sürüyor.

Adıyaman Belediyesi Zabıta ekipleri ile İl Ticaret Müdürlüğü personeli, kent merkezindeki marketlerde fiyat denetimi yaptı.

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