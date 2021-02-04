Adıyaman Belediyesi Zabıta ekipleri ile İl Ticaret Müdürlüğü personeli, kent merkezindeki marketlerde fiyat denetimi yaptı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, son günlerde artan fiyatların önüne geçmek amacıyla sürdürülen denetimler sürüyor.
Bu kapsamda, Zabıta Müdürlüğü ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki marketleri denetledi.
Yetkililer, denetimlerin bundan sonraki süreçte de artarak devam edeceğini belirtti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da marketlerde fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika