Adıyaman'da maskesiz dolaşan kişi kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kent merkezinde artan vakalar dolayısıyla maske denetimlerini arttırdı.

Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu