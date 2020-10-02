Adıyaman'da maskesiz dolaşan kişi kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Adıyaman'da maske denetimi yapan polisleri görünce kaçan Suriye uyruklu kişi kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kent merkezinde artan vakalar dolayısıyla maske denetimlerini arttırdı.
Hastane Caddesi'nde denetim yapan ekipler, maskesiz dolaşan Ahmed Abdulaziz'i durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan Abdulaziz, sokak aralarına girerek kaçtı.
Ekiplerin kovalamacası sonucu yakalanan Abdulaziz'e maske takmamaktan para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 16:05 - Kaynak: AA
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