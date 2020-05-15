Adıyaman'da maskesiz sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Adıyaman'da maskesiz sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Polis ve belediye görevlileri maske dağıtıyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da artan vaka sayıları nedeniyle uygulamaya konulan 'maskesiz sokağa çıkma kısıtlaması' başladı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar ile 14 Mayıs Perşembe saat 23.59'dan itibaren Adıyaman'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Uygulamanın başladığı ilk gün, genel itibariyle insanların kurullara uyarken, cadde ve sokaklarında 'yok denecek' kadar az kişinin maske takmadığı gözlemlendi. Polisler sürekli vatandaşları maskesiz çıkmamaları konusunda uyardı. Maske takmayan kişilere de belediye görevlileri ve polisler tarafından maske dağıtıldı. Demokrasi Parkı önünde belediye görevlileri, kentin işlek caddeleri üzerinde ise polisler maske dağıttı. Maskesi olan kişilerde dağıtılan maskelerden aldı.

Vatandaşlar, maske uygulamasını olumlu karşılarken, bu salgın hastalığının biran önce bitmesi temennisinde bulundu.