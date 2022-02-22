ADIYAMAN'da, sokaktaki mazgal demirlerini çalarken polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Dün gece saatlerinde Siteler Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, demir mazgalları çalan 3 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan şüphelilerde ele geçirilen mazgallar ise belediyeye teslim edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ADIYAMAN'DA MAZGAL HIRSIZLARI ADLİYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika