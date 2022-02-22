ADIYAMAN'DA MAZGAL HIRSIZLARI ADLİYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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ADIYAMAN'DA MAZGAL HIRSIZLARI ADLİYE SEVK EDİLDİ

22.02.2022 14:41

ADIYAMAN'da, sokaktaki mazgal demirlerini çalarken polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

ADIYAMAN'da, sokaktaki mazgal demirlerini çalarken polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Dün gece saatlerinde Siteler Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, demir mazgalları çalan 3 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerde ele geçirilen mazgallar ise belediyeye teslim edildi.

ADIYAMAN'DA MAZGAL HIRSIZLARI ADLİYE SEVK EDİLDİ
ADIYAMAN'DA MAZGAL HIRSIZLARI ADLİYE SEVK EDİLDİ
ADIYAMAN'DA MAZGAL HIRSIZLARI ADLİYE SEVK EDİLDİ

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Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADIYAMAN'DA MAZGAL HIRSIZLARI ADLİYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika


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