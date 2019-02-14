Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Mazgal Hırsızlığı

Adıyaman'da Mazgal Hırsızlığı

1 saat önce

Adıyaman'da mazgal hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

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Adıyaman'da mazgal hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Mimar Sinan Mahallesi 2'nci çevre yolundaki yağmur mazgalları çalındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Suriye uyruklu Muhammed D. ve Mahmut D. olduğunu tespit etti.

Ekipler, aynı mahallede oturdukları belirlenen zanlıların evlerinde yaptıkları aramalarda çalınan 6 mazgalı buldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin, hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, hırsızlık bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, şüphelilerin mazgalları çalarak motosikletlerine yüklemeleri yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:21 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel
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