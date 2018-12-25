Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Mazot Dökülen Kömür Sobası Patladı: 7 Yaralı

Adıyaman'da Mazot Dökülen Kömür Sobası Patladı: 7 Yaralı

2 saat önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde kolay tutuşması için mazot dökülen kömür sobası patladı.

Adıyaman'da Mazot Dökülen Kömür Sobası Patladı: 7 Yaralı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde kolay tutuşması için mazot dökülen kömür sobası patladı. Olayda anne ve baba ile 5 çocukları yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli İsa ailesi akşam üşümemek için kömür sobasını yakmaya çalıştı. Sobanın kolay tutuşması için kömürlerin üzerine mazot döken baba Ğessen İsa, sobayı yaktığı sırada büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Olayda Ğessen İsa ile eşi Secde, çocukları Semanur, Leyla,  Mahmud, Melek  ve Abdullah  İsa  yaralandı. Yangın çıkan eve ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları evden çıkararak yangına müdahale etti. Kahta Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların vücutlarında ciddi yanıklar olduğu öğrenilirken, hayati tehlikesi bulunan Semanur İsa Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi'ne sevk edildi.

İtfaiye yangını kısa sürede döndürürken, polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:21 Kaynak: DHA

Kahta, Adıyaman, 3. Sayfa
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