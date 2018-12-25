Adıyaman'da Mazot Dökülen Kömür Sobası Patladı: 7 Yaralı
2 saat önce
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde kolay tutuşması için mazot dökülen kömür sobası patladı.
ADIYAMAN'ın Kahta
ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde kolay tutuşması için mazot dökülen kömür sobası patladı. Olayda anne ve baba ile 5 çocukları yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Turgut Özal
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli İsa ailesi akşam üşümemek için kömür sobasını yakmaya çalıştı. Sobanın kolay tutuşması için kömürlerin üzerine mazot döken baba Ğessen İsa, sobayı yaktığı sırada büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Olayda Ğessen İsa ile eşi Secde, çocukları Semanur, Leyla, Mahmud, Melek ve Abdullah İsa yaralandı. Yangın çıkan eve ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekipleri yaralıları evden çıkararak yangına müdahale etti. Kahta Devlet Hastanesi
'ne götürülen yaralıların vücutlarında ciddi yanıklar olduğu öğrenilirken, hayati tehlikesi bulunan Semanur İsa Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
İtfaiye yangını kısa sürede döndürürken, polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:21 Kaynak: DHA
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