Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Mazot Dökülen Soba Parladı: 7 Yaralı

Adıyaman'da Mazot Dökülen Soba Parladı: 7 Yaralı

31 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, mazot dökülen sobanın parlaması sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Mazot Dökülen Soba Parladı: 7 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, mazot dökülen sobanın parlaması sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi Yakup Canpolat Caddesi'ndeki bir evde yaşayan Suriyeli İsa ailesinin ısınmak için kullandığı sobaya mazot dökülmesi nedeniyle sobada aniden parlama oldu.

Alevlerin arasında kalan Ğessen, eşi Secde ve çocukları Semanur, Leyla, Mahmud, Melek ve Abdullah İsa, yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Semanur İsa Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sobanın bulunduğu odada küçük çaplı yangın meydana geldiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:26 Kaynak: AA

Kahta, Adıyaman, Güncel
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