Adıyaman'da mesire alanındaki yangın ormanlık alanına sıçradı
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Adıyaman'da mesire alanındaki yangın ormanlık alanına sıçradıADIYAMAN - Adıyaman-Kahta karayolu Ali Dağı mesire alında yangın çıktı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:10 Kaynak: İHA
'da mesire alanındaki yangın ormanlık alanına sıçradı
ADIYAMAN - Adıyaman- Kahta
karayolu Ali Dağı mesire alında yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangında yaklaşık 7 hektar alan kül oldu.
Edinilen bilgiye göre Adıyaman Kahta karayolu Ali Dağı mesire alanında saat 20: 00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın yaklaşık 45 dakikadır kontrol altına alınamazken yaklaşık 7 hektar alanın kül olduğu öğrenildi.
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