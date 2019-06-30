Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da mesire alanındaki yangın ormanlık alanına sıçradı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Adıyaman'da mesire alanındaki yangın ormanlık alanına sıçradı

1 saat önce

Adıyaman'da mesire alanındaki yangın ormanlık alanına sıçradıADIYAMAN - Adıyaman-Kahta karayolu Ali Dağı mesire alında yangın çıktı.

Adıyaman'da mesire alanındaki yangın ormanlık alanına sıçradı
ADIYAMAN - Adıyaman- Kahta karayolu Ali Dağı mesire alında yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangında yaklaşık 7 hektar alan kül oldu.
Edinilen bilgiye göre Adıyaman Kahta karayolu Ali Dağı mesire alanında saat 20: 00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın yaklaşık 45 dakikadır kontrol altına alınamazken yaklaşık 7 hektar alanın kül olduğu öğrenildi.
Adıyaman'da mesire alanındaki yangın ormanlık alanına sıçradı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:10 Kaynak: İHA
Kahta, Adıyaman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Datça'da yangının oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı İstanbul Hasdal'da orman yangını Hasdal'da askeri alandaki ormanda yangın İzmir'de korkutan yangın! Ormanlık alana sıçradı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 22:53:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da mesire alanındaki yangın ormanlık alanına sıçradı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]