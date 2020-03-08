Adıyaman'da mesire alanlarında yoğunluk yaşandı - Son Dakika
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Adıyaman'da mesire alanlarında yoğunluk yaşandı

6 saat önce

Adıyaman'da, etkili olan bahar havası dolayısıyla vatandaşlar mesire alanlarında yoğunluk oluşturdu.

Adıyaman'da mesire alanlarında yoğunluk yaşandı, System.String[]

Adıyaman'da, etkili olan bahar havası dolayısıyla vatandaşlar mesire alanlarında yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte güzel havayı fırsat bilenler, zamanlarını çay bahçeleri, ormanlık alan ve parklarda geçiriyor.

Kentte vatandaşlar, güneşin ve açık havanın tadını çıkarıyor.

Vatandaşlardan Selim Leblebici, yaptığı açıklamada, havanın sıcak olmasını fırsat bilerek kendilerini mesire alanlarına attıklarını söyledi.

Kış aylarının çetin geçtiğini hatırlatan Leblebici, havaların ısınmasına sevindiklerini ifade etti.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:20 Kaynak: AA
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