Adıyaman'da, Meydana Gelen İki Ayrı Kazada 20 Kişi Yaralandı.
6 dakika önce
İlk kaza, sabah saatlerinde Adıyaman-Çelikhan karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.
İlk kaza, sabah saatlerinde Adıyaman-Çelikhan karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Aziz Şimşek yönetimindeki 44 S 531 plakalı minibüs, Rezip köyü yakınlarında Ali Tekyıldız'ın kullandığı 27 V 9872 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada minibüsteki 14, otomobildeki 2 kişi yaralandı. İkinci kaza ise Adıyaman-Çelikhan karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Ferdi Altun yönetimindeki 02 BB 720 plakalı minibüs ile Cengiz Akgün'ün kullandığı 55 NS 799 plakalı minibüs, çarpıştı. Kazada sürücüler ile minibüslerde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri kazada araçlarda sıkışan yaralıları çıkarıp ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Olay yeri
Kazaya karışan minibüs ve otomobil
Jandarma önlem alması
Kontrollü geçiş sağlanması
Minibüs içinden yola savrulan parçalar
İkinci kaza
Kazadan görüntü
Kazadan yola savrulan parçalar
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MB
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:59 Kaynak: DHA
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