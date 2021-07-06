Meyve suyu kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Adıyaman'da bir otomobilde meyve suyu kutusuna gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Ekipler araç yaptıkları aramada, meyve suyu kutusu içerisine gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan Suriye uyruklu M.S. sorgulanmak üzere e
Kaynak: AA
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