Adıyaman'da mezarlıkta çatı uçtu: 4 kişi yaralandı
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ADIYAMAN'da, mezarlık içindeki ziyaretçiler için yapılan bekleme yerinin çatısının uçması sonucunda 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:24 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da, mezarlık içindeki ziyaretçiler için yapılan bekleme yerinin çatısının uçması sonucunda 4 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan Yeni Mezarlık'ta meydana geldi. Mezarlık içindeki ziyaretçilerin güneşten ve yağışlardan korunması için yapılan bekleme alanının çatısı aşırı rüzgardan dolayı yerinden söküldü. Rüzgarın etkisiyle uçan sac çatı, bu sırada mezarlık ziyaretine gelenlerin üzerine devrildi. Çatının altında kalarak yaralanan 4 kişiyi görenler durumu telefonla polis ve itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri çatı altından çıkardığı; Mustafa Taştan, Esra Bilgiç
, Remziye Bilgiç ve Sena Karadoğan'ı ambulansla Adıyaman
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderdi. Hastanede tedavisine başlanan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
- Adıyaman
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