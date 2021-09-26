ADIYAMAN'DA MİNİBÜS DEVRİLDİ 10 YARALI - Son Dakika

ADIYAMAN'DA MİNİBÜS DEVRİLDİ 10 YARALI
26.09.2021 21:47
ADIYAMAN'ın simgelerinden Nemrut Dağına geziye giden üniversite öğrencilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
ADIYAMAN'ın simgelerinden Nemrut Dağına geziye giden üniversite öğrencilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Nemrut Dağı yakınlarında meydana geldi. Nemrut Dağı'na düzenlenen gezinin ardından kent merkezine dönmek üzere yola çıkan Adıyaman Üniversitesi öğrencilerini taşıyan Hasan Polat yönetimindeki 02 S 0011 plakalı minibüs, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile minibüsteki 9 üniversite öğrencisi yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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