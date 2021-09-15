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Adıyaman'da minibüs, ekip aracına çarptı: 2 polis yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da minibüs, ekip aracına çarptı: 2 polis yaralı

15.09.2021 14:10
Adıyaman'da minibüs, ekip aracına çarptı: 2 polis yaralı, System.String[]

ADIYAMAN'da minibüs, ekip aracına çarparken, içindeki 2 polis yaralandı.

ADIYAMAN'da minibüs, ekip aracına çarparken, içindeki 2 polis yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'nda, kent merkezi yönünde giden Turan Yar yönetimindeki 02 KC 196 plakalı minibüs, aynı yöndeki Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait ve Mehmet Demir'in kullandığı 02 A 7224 plakalı polis aracına çarptı. Kazada ekip aracında polis memurları Mehmet Demir ile Abdulrezzak Bulut, yaralandı. Yaralı polisler, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Adıyaman'da minibüs, ekip aracına çarptı: 2 polis yaralı
Adıyaman'da minibüs, ekip aracına çarptı: 2 polis yaralı
Adıyaman'da minibüs, ekip aracına çarptı: 2 polis yaralı
Adıyaman'da minibüs, ekip aracına çarptı: 2 polis yaralı

Mehmet Demir, Adıyaman, Minibüs, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da minibüs, ekip aracına çarptı: 2 polis yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da minibüs, ekip aracına çarptı: 2 polis yaralı - Son Dakika
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