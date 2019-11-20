Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ömer Kaya idaresindeki 02 M 4018 plakalı minibüs, Yavuz Selim Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde karşı yönden gelen Mehmet Dede yönetimindeki 02 KK 206 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Zeliha Kaya ve İdris Kızılyılan yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:08 Kaynak: AA
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