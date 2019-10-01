Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:02 Kaynak: AA
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Rıfat Oğuz yönetimindeki 07 S 2223 plakalı minibüs ile Fatih Okumuş kontrolündeki 34 SE 4604 plakalı otomobil Yavuz Selim Mahallesi Hastane Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Kader Emeröz (26), Merve Aydın (27) ile Hicran Boran (31) yaralandı.
Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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