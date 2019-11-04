Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.


Ziya Yılmaz (40) idaresindeki 02 M 4003 plakalı minibüs, Yavuz Selim Mahallesi Hastane Caddesi'nde Hasan Gümüş (34) yönetimindeki 34 ES 3403 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Yılmaz ve Gümüş ile araçlarda bulunan Ebru Avcı (17), Bedriye Çetinkaya (19), Ruken Turun (26) ve Yılmaz Şahin (33) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:36 Kaynak: AA
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