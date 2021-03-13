Adıyaman'da minibüsle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Alpkıray'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Yıldızhan ile motosiklete bulunan Abdulgaffar Alpkıray (14) yaralandı.

Kahta ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

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