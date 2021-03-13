Kahta ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.
Bilal Yıldızhan (18) idaresindeki plakasız motosiklet, Mustafa Kemal Caddesi'nda sürücüsü öğrenilemeyen 02 D 6085 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Yıldızhan ile motosiklete bulunan Abdulgaffar Alpkıray (14) yaralandı.
Ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Alpkıray'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da minibüsle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika