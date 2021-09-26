Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
İbrahim Polat yönetimindeki 02 S 0011 plakalı minibüs, Kahta - Nemrut kara yolu Arsemia mevkisi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada minibüste bulunan 5 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza yapan minibüste Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izlemekten dönen üniversite öğrencilerinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Minibüsün şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika