Minibüsün şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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