Adıyaman'da minimal invaziv tekniğiyle ilk açık kalp ameliyatı - Son Dakika

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde minimal invaziv (Küçük Kesi) tekniğiyle ilk açık kalp ameliyatı gerçekleştirildi.



Adıyaman Üniversitesi'nden (ADYÜ) yapılan açıklamaya göre, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Doğan ve ekibi tarafından 40 yaşındaki S.S. adlı hastaya minimal invaziv tekniğiyle yapılan ameliyat başarıyla sonuçlandı.

Prof. Dr. Doğan, açıklamada, Türkiye'de uzun yıllar başarıyla uygulanan kalp ameliyatlarının son yıllarda gelişen teknikler ve yeni kullanıma giren teknolojik aletlerle birlikte hızlı bir değişime uğradığını belirtti.

Minimal invaziv yöntemiyle ameliyat esnasında göğüs bütünlüğünü korumayı hedeflediklerini ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Bu tür ameliyatlar standart kesi yöntemleriyle yapılan ameliyatlara göre çok küçük bir alanda yapılıyor ve göğüs kemiği kesilmediği için göğüs duvarının bütünlüğü korunuyor. Bu sayede ameliyat sonrası en çok karşılaşılan sorun olan solunum sistemi problemlerini en aza indiriyoruz. Hastada gelişebilecek psikolojik bozulma olmuyor ve hastanın iyileşme süresi kısalıyor. Ameliyat esnasında ve sonrasında kanama miktarı çok düşük olacağından kan transfüzyonu işlemine gerek kalmıyor ve hasta kısa sürede (3-4 gün) taburcu olabiliyor."

Doğan, rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut'a da verdiği destekten dolayı teşekkür etti.