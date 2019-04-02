Adıyaman'da Miraç Kandili'nde Camiler Doldu
40 dakika önce
Adıyaman'da Miraç Kandili'nde camiler dolduADIYAMAN'da, Miraç Kandili nedeniyle vatandaşlar camilere akın etti.
Adıyaman
'da Miraç Kandili
'nde camiler doldu
ADIYAMAN'da, Miraç Kandili nedeniyle vatandaşlar camilere akın etti. Hazreti Muhammed
'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa
'ya, oradan da Allah'ın huzuruna çıktığı gece olarak kabul edilen Miraç Kandili dolayısıyla, kentte bulunan camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti. Camilerde ki mevlitin ardından camilere gelen vatandaşlara tatlı ikram edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:20 Kaynak: DHA
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