Miras davası sonrası çıkan kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'da iki aile arasındaki miras davası sonrası adliye bahçesinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Akraba iki aile arasında Adıyaman Adliyesi'nde görülen miras davası sonrasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda taş ve sopalarla birbirlerine saldıran gruptakilerden 3'ü yaralandı.

Polis, olaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.