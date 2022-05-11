Miras davası sonrası çıkan kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Miras davası sonrası çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

11.05.2022 15:00

Adıyaman'da iki aile arasındaki miras davası sonrası adliye bahçesinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da iki aile arasındaki miras davası sonrası adliye bahçesinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Akraba iki aile arasında Adıyaman Adliyesi'nde görülen miras davası sonrasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda taş ve sopalarla birbirlerine saldıran gruptakilerden 3'ü yaralandı.

Polis, olaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Miras davası sonrası çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Miras davası sonrası çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Miras davası sonrası çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Miras davası sonrası çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Miras davası sonrası çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Miras davası sonrası çıkan kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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