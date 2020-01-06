Adıyaman'da miras kavgası: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da miras kavgası: 5 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da miras kavgası: 5 yaralı

6 saat önce

ADIYAMAN'da, akraba iki aile arasında miras yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da miras kavgası: 5 yaralı, System.String[]

ADIYAMAN'da, akraba iki aile arasında miras yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Örenli Mahallesi'nde meydana geldi. Birbiriyle miras yüzünden husumetli olan Çatlı ve Karlı ailesi fertleri, bugün yapılan keşif çalışması sonrası tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla gelen polisler tarafından sonlandırılan kavgada yaralanan Ayfer Karlı, Veysel Karlı, Sultan Çatlı, Ramazan Şerif Çatlı ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:31 Kaynak: DHA
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