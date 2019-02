Adıyaman'da Mısır Protestosu Yapıldı

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından Mısır'da alınan idam kararlarına tepki gösterilirken idam edilen 9 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından Mısır'da alınan idam kararlarına tepki gösterilirken idam edilen 9 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı.



Mısır'da idam edilen 9 kişi için Adıyaman Demokrasi Parkında toplanan Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanlığı ile vatandaşlar, idam kararlarını protesto etti.



İdam edilenler için kılınan gıyabi cenaze namazı sonrası Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz tarafından basın açıklaması okundu. Basın açıklamasını okuyan Başkan Deniz, "Emperyalist dünyanın ve işbirlikçi bazı Arap ülkelerinin desteğini alan Sisi, dünyanın kör vicdanından ve ümmetin sessizliğinden güç alarak gittikçe daha da Firavunlaşmakta, Firavun'un Hz. Musa'nın kavmine yaptıklarının bir benzerini binlerce yıl sonra Mısır'da masum Müslüman kitlelere yapılmakta olduğunu vurguladı. Başkan Deniz, " Darbeci Sisi hükumeti bugüne kadar göstermelik yargılamalarla idama mahkum ettiği 165 masum kardeşimizi idam etti. Mısır zindanlarında her an idam edilmeyi bekleyen 600 kişi var. Üstelik ağır işkenceler eşliğinde ve de çelik kafesler içinde savunma hakkı verilmeksizin yapılan yargılamalar devam ediyor ve kurulan yargı tiyatrosunda yeni idam kararları veriliyor. Cunta yargısı daha geçen Eylül ayında aralarında Muhammed Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişiyi daha idama mahkum etti. İdam kararlarını tüm dünyanın gözleri önünde sessiz sedasız uygulayan Sisi cuntası bu kadar ölümlere rağmen kana doymuyor. Geçtiğimiz günlerde de 9 genç, cunta tarafından haksız yere idam edildi. Sisi cuntası, arkasına aldığı emperyalist ülkelerin doğrudan, insanlığın sessizliğinin dolaylı desteği ile her gün yeni idamlar gerçekleştiriyor, yeni barbarlıklara imza atıyor. BM'nin idamları durdurma çağrıları boşlukta yankılanıp sönüyor. İdam edilenlerin ahları arş-ı alaya ulaşırken, ailelerinin gözyaşları insanlığımızı boğuyor. Sisi'nin destekçilerinin idamları görmezden gelmek şöyle dursun aksine terörle mücadele yalanıyla desteklediği bir vasatı yaşıyoruz. Bugün bütün İslam dünyası benzer bir saldırı altında. Bangladeş hükumeti Müslüman alimleri ve önderleri idam ediyor. Dünya sessiz. Çin'de Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz idam ediliyor, bir milyon Doğu Türkistanlı kamplarda işkence görüyor. Filistin'de her gün siviller, masumlar katlediliyor, dünya sessiz. Arakan'da idamlar, katliamlar, sürgünlerle soykırım uygulanıyor. Yemen'de masumlar katledilip, halk açlığın soğuk ellerine terk ediliyor. Suriye'de her gün varil bombaları, kimyasallar, işkence ve tecavüzlerle insanlık yok ediliyor. İslam dünyasının neresine bakarsanız kan, savaş, katliam, idam. Mısır'da yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki dünyada saflar nettir. Bir tarafta emperyalizm ve onların işbirlikçi kuklaları, diğer tarafta sömürülen ve ezilen kitlelerle onların sesi olma onurunu canlarıyla ödeyen vicdanlı insanlar. Demokrasi, insan hakları ve özgürlük nutku çekenlerle İslam dünyasını kana bulayanlar aynı safta ve aynı kesimler. Mazlum toplumların ve Müslümanların haklarını savunanlar ise dünyada yalnızlaştırılmaya, itibarsızlaştırılmaya, yok edilmeye çalışılıyor. O nedenle biz onurun direnişte, izzetin hakkı haykırmakta, dirilişin zulme karşı mazlumu savunmakta ve kurtuluşun adaleti ayakta tutmakta olduğuna inanan Memur-Sen olarak, bugüne kadar susmadık, susmayacağız. Dayanışma ruhuyla hareket etmekten ve dayanışma çağrılarımızı bıkmadan usanmadan sürdürmekten vazgeçmeyeceğiz. Mısır'da idam edilen gençlerimizin şehadetleri vesilesiyle kendilerine rahmet, ailelerine ve bütün İslam ümmetine başsağlığı diliyor, Mısır zindanlarındaki masum ve mazlum kardeşlerimizle dayanışma irademizi bir kez daha ifade ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Mersin İl Seçim Kurulu, Burhanettin Kocamaz'ın Aday Olamayacağını Açıkladı

Adaya Göre Parti Değiştiren Seçmen, İzleyenleri Kırıp Geçirdi

Üvey Kızına İşkence Edip Ayaklarını Öptüren Üvey Baba, Tutuklandı

Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! 3 Ay Boyunca Maaşları Devlet Karşılayacak