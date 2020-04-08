Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Mor Pavlus Mor Petrus Kilisesi ziyarete kapatıldı - Son Dakika
Adıyaman'da Mor Pavlus Mor Petrus Kilisesi ziyarete kapatıldı
6 saat önce
ADIYAMAN'da, Mor Pavlus Mor Petrus Kilisesi koronavirüs önlemleri kapsamında ibadete ve ziyarete kapatıldı.
ADIYAMAN'da, Mor Pavlus Mor Petrus Kilisesi koronavirüs önlemleri kapsamında ibadete ve ziyarete kapatıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Mara Mahallesi'nde bulunan Mor Pavlus Mor Petrus Kilisesi, ibadet ve ziyarete kapatıldı. Kiliseye gelen vatandaşlar içeriye alınmazken, yetkililer gelenlere ibadetlerini evlerinde yapmaları uyarısında bulundu. Kilisenin tekrar ne zaman ibadete ve ziyarete açılacağı ise belirtilmedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:19 Kaynak: DHA
Son Dakika Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda Kovid-19 virüsü izole edildi ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı