Adıyaman'da Mor Pavlus Mor Petrus Kilisesi ziyarete kapatıldı - Son Dakika

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Adıyaman'da Mor Pavlus Mor Petrus Kilisesi ziyarete kapatıldı
31 dakika önce
Adıyaman'da Mor Pavlus Mor Petrus Kilisesi ziyarete kapatıldıADIYAMAN'da, Mor Pavlus Mor Petrus Kilisesi koronavirüs önlemleri kapsamında ibadete ve ziyarete kapatıldı.
Adıyaman'da Mor Pavlus Mor Petrus Kilisesi ziyarete kapatıldı
ADIYAMAN'da, Mor Pavlus Mor Petrus Kilisesi koronavirüs önlemleri kapsamında ibadete ve ziyarete kapatıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Mara Mahallesi'nde bulunan Mor Pavlus Mor Petrus Kilisesi, ibadet ve ziyarete kapatıldı. Kiliseye gelen vatandaşlar içeriye alınmazken, yetkililer gelenlere ibadetlerini evlerinde yapmaları uyarısında bulundu. Kilisenin tekrar ne zaman ibadete ve ziyarete açılacağı ise belirtilmedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:35 Kaynak: DHA
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