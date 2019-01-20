Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Motor Grubu Doğu Türkistan İçin Toplandı

Adıyaman'da Motor Grubu Doğu Türkistan İçin Toplandı

27 dakika önce

Adıyaman'da Fatih Sultan Mehmet (FSM) Motor Grubu üyeleri, Uygur Türkleri'ne yönelik baskıları protesto etti.

Adıyaman'da Motor Grubu Doğu Türkistan İçin Toplandı, System.String[]
Adıyaman'da Fatih Sultan Mehmet (FSM) Motor Grubu üyeleri, Uygur Türkleri'ne yönelik baskıları protesto etti.

Valilik Konağı önünde toplanan yaklaşık 35 kişilik grup, motosikletlerle Küçük Sanayi Sitesi'nden dönüp Abuzer Gaffari Türbesi'ne gitti. Grup üyeleri burada Doğu Türkistan'daki Müslümanlar için dua etti.

Grup daha sonra motosikletlerle Demokrasi Parkı önüne gelerek basın açıklaması yaptı.

Grubun başkanı Murat Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'da Çin'in baskısına uğrayan Müslümanlar için toplandıklarını söyledi.

Sosyal medya üzerinden Doğu Türkistan'daki Müslümanları takip ettiklerini belirten Çetin, "Zulüm gören Müslümanların seslerinin duyulmasını istediklerini anladık. Biz de onlara okyanusta bir bardak su olabilmek için toplandık." dedi.

Grup daha sonra saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyarak dağıldı.

Öte yandan trafik ekipleri de konvoya eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:33 Kaynak: AA

Uygur, Fatih Sultan Mehmet, Doğu Türkistan, Adıyaman, Güncel
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